President Karis: NATO idatiiva tugevdamine on möödapääsmatu vastus Putini sõjaotsusele

Eesti riigipea sõnas, et Putini algatatud sõda Ukraina vastu muutis taas põletavaks küsimuse – kuidas peatada agressor siinsamas Euroopas.

«Putini sõjaotsus hävitas Euroopa senise julgeolekupildi,» sõnas president Karis. Eesti riigipea sõnul oli veel aasta tagasi see ulmefilmi süžee, et ühe Euroopa riigi maa-, õhu- ja merevägi ründab naaberriiki, pommitab linnu, okupeerib võõrast maad.

«Putini sõda Ukraina vastu muutis selle õudseks tegelikkuseks, mida me kuuendat päeva Ukrainas näeme. See on rahvusvahelise õiguse jõhker rikkumine, kuritegu,» rõhutas president Karis.