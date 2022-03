Praeguses olukorras, kus rahu Euroopas on eriti habras, käib viha õhutamine mitmel rindel. Kremli-meelsed on varemgi üritanud ühiskonnas ebakõlasid leida, et neid sügavateks lõhedeks vormida. Kui enne sõja algust Ukrainas, oli sotsiaalmeedias põhiliseks viha ja vihkamise ajendiks kogu pandeemiaga seonduv, siis täna on teemaks sõda, mida peetakse pandeemia järgmiseks operatsiooniks. Pandeemiaga pole siin pistmist - Kiievi tänavatel käib reaalne inimjaht, kus mitusada palgamõrvarit president Zelenskõid ja valitsusjuhte otsivad.