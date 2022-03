Praeguses olukorras, kus rahu Euroopas on eriti habras, käib viha õhutamine mitmel rindel. Kremlimeelsed on varemgi üritanud ühiskonnas ebakõlasid leida, et neid lõhedeks käristada. Kui enne sõja algust Ukrainas, oli sotsiaalmeedias põhiliseks viha ajendiks pandeemiaga seonduv, siis täna on teemaks sõda, mida mõned sotsiaalmeedia kommentaatorid nimetavad ka pandeemia järgmiseks operatsiooniks. Pandeemiaga pole siin pistmist - Kiievi tänavatel käib reaalne inimjaht, kus sõjaväelised palgamõrvarid president Zelenskõid ja valitsusjuhte otsivad.

Eestis otsest sõjaohtu ei ole, ometi on põhjust mures olla ka meie ministritel. Üleskutsed tellida peaministrile palgamõrvar ja minna ministritele ukse taha on vaid köömes, mida sotsiaalmeediast leida võib. See pole niisama süütu sõnalalin, vaid seeläbi liigutakse provokatsioonideni avalikes paigus, mis võib kaasa tuua reaalsed rasked ja vägivaldsed tagajärjed.

