Tallinn avab täna sõjapõgenike vastuvõtukeskuse

Tänaseks on bussidega Tallinna saabunud 200 põgenikku, kuid paljud inimesed on tulnud omal jõul ning nende kõigiga tuleb tegeleda, rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ETV saates «Terevisioon».

«Me oleme juba ammu erinevaid kriisistsenaariume läbi töötanud ja juba sõja alguses otsustasime toetada Ukraina Punast Risti. Oleme võtnud ühendust ka Ukraina kogukonnaga ja kui olukord halvenes, olime juba aktiivselt kontaktis nii riigiametite kui Ukraina kogukonnaga,» rääkis Kõlvart.

Tallinn otsustas luua ühised vastuvõtukeskused. «Ma ei räägi praegu niinimetatud evakuatsioonimajutamisest koolides, spordisaalides jm. See võimalus on muidugi ka Tallinnas loodud, aga täna me avame keskuse, kus pakume inimestele niinimetatud ühe akna teenust. Et inimesed saaksid konsultatsiooni, esmast meditsiini abi. Need, kes on tulnud nii-öelda kaks kätt taskus, saavad kohapealt riide- ja muud abi. Neile on korraldatud tasuta majutus, praegu hotellides. Tallinna linn maksab selle eest,» rääkis Kõlvart.

«Loodame, et olukord ei halvene nii palju, et me ei suuda nende teenuste taset hoida. Aga me oleme valmis ka halvemateks stsenaariumiteks, kus majutamine hakkab toimuma spordihallides, koolides ja mujal. Praegu on nõustamine, vajadusel psühholoogiline abi ja majutus hotellides, kus on ka toitlustamine,» ütles Kõlvart.

Praegu peaks riik tema sõnul määratlema nende inimeste õigusliku staatuse ja kirjeldama vajalikud teenused, mida peavad pakkuma nii omavalitsus kui ka riik. «Praegu käib rohkem projektipõhine töö, kus me iga grupiga tegeleme eraldi. Aga mingiks hetkeks peab see töö olema süsteemsem. Ja siis peab kindlasti tekkima ka pikaajaline süsteem, kuidas inimesi aidata. Me peame olema valmis selleks, et see ei ole ainult operatiivne probleem, mida lahendada. Inimesed jäävad siia võibolla pikemaks perioodiks, mõned ka peale konflikti. Me peame olema valmis pikaajaliseks tegevuseks,» rääkis linnapea.