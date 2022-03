Riik ostab 26,5 miljoni euro eest traadist ja metallist tõkkeid

Vähemärgatav traattõke on traattõke, millega on võimalik peatada vastase ratas- ja roomiktehnikat. Traattõkke eripära seisneb selle raskes visuaalses märgatavuses. See koosneb õhukesest terastraadist, mille peamine eesmärk on kerida ennast tehnika veoratta/sildade külge. Traattõkke komplekti kuuluvad traattõkke rull, ühendusrõngad, kinnitusvardad.