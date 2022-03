Alar Karis kiitis heaks viie seaduse muudatused

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seadusega muudetakse erikohustustega isiku kohustusi konkreetsemaks, et tagada rahvusvaheliste sanktsioonide puhul hoolsusmeetmete kohaldamine, mis on sarnased rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatutega, võttes arvesse finantssanktsioonidele omaseid riske. Seaduse eesmärk on tagada, et Eestis rahvusvahelisi sanktsioone kohaldades järgitakse rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavat ja rakendatavat õigusakti ning rahvusvahelisi standardeid.