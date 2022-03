VIDEO JA GALERII ⟩ Briti kaitseminister: me peame härra Putinile tuletama meelde, et NATO on ühtne

Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace ütles, et kui NATOt rünnata, siis on iga riigi õigus artikkel viit algatada. «Kui te mäletate siis, Türgi lasi mõni aastat tagasi Vene lennuki alla, aga see ei viinud suurte eskaleerumisteni,» lisas Wallaces.

Kalle Laanet lisas, et riik on lisarahastust andnud kaitsele. «Kui meil on see pilt selge, siis me saame ka valitsuses ja parlamendis teha otsuseid, et kuhu see raha suunata. Esmaste ja kiirete võimete arendamine ja kindlustamine; teine on pikemaajaliste võimekuste suurendamine,» lisas Laanet.

Balti riigid ja Eesti on aastaid hoiatanud, et Vladimir Putin võib alustada sõda. Kas NATO peaks ümber nüüd mõtlema oma heidutuse, mitte ainult kuus kuud? «Härra Putin alustas sõda Ukrainas ja siin ei ole vaja mõelda sellele, kas see on nii või ei ole. Mida NATO peab endalt küsima, et mis sammud NATO-le on järgmised? Selline tugevdamise ja kindlustamise liin saab kindlasti olema. Peame ka edaspidi vaatama, kuidas Venemaad edasi nüüd ohjata. Oluline poliitiline signaal on NATO-le antud,» rääkis Wallace's. «Me peame härra Putinile tuletama meelde, et NATO on ühtne ja olenemata riigi suurusest, siis me peame teineteise eest seisma. NATO peab minema edasi heidutusest kaitsesse. Meil on konkreetsed soovid ja plaanid, mida me soovime NATO idatiival näha,» lisas Wallace's.

Kalle Laanet rääkis pressikonverentsil, et pärast Leedu hübriidrünnakut tuli Poola piiridel hübriidrünnak ning siis hakkas Venemaa oma sõjavõimekust piiridele nihutama. «Kui me kohtusime oma kolleegidega EList ja NATOst, siis nad küsisid, et miks me nii palju muretseme. Nüüd me näeme, et sellel muretsemisel oli põhjust. Hetkel meil otsest sõjalist ohtu Venemaalt ei ole,» rääkis Laanet.