OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Valitsuse pressikonverentsil osalevad Kallas, Aab ja Lauri

Peaminister Kaja Kallas (RE) selgitas valitsuse pressikonverentsil, et valitsus otsustas keelata Eesti kodanikel liitumast Venemaa ja Valgevene relvastatud üksustega. «Selle valitsuse määrusega kehtestava sanktsiooni eesmärk on kaitsta Eesti julgeolekut,» selgitas Kallas.

See kehtib kõigile Eestis viibivatele kodanikele kui ka välismaal viibivatele eestlastele. Selle eest saab karistada rahalise karistuse kui ka vangistusega. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

«Kõik, kes soovivad minna Ukraina poolele appi, siis meil on kõiki inimesi, kes soovivad seal kaitses osaleda, ka siin vaja. Loodan, et soovitakse panustada esmajoones Eesti kaitsesse. Me ei anna soovitusi sõjakoldesse minna,» lisas Kallas.