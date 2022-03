«Riigikohus on oma tänase otsusega leidnud, et Andres Reinart põhjustas kolme hukkunuga liiklusõnnetuse ettevaatamatusest ega tuvastanud sarnaselt ringkonnakohtule süüdimõistetu tahtlust nii raskeid tagajärgi põhjustada. Riigikohus leiab küll otsuses, et iseenesest ei ole välistatud liiklusvaldkonnas mõrvasüüdistuse esitamine, kuid sisuliselt siiski piirab oluliselt selle võimalikkust Andres Reinartiga sarnastes juhtumites,» ütles Amur.