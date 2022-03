Välismeedia: Putin varjas oma kavatsust Ukrainasse tungida

Valitsus olevat olnud vaid teadlik, et Putin kavatseb isehakanud vabariike Donbassis tunnustada, ning nad arvasid, et sanktsioonid sellele tulevad võrdlemisi leebed.

«Kõik on p****s. Nad on kuradi aru kaotanud!» ütles üks allikas Vene vägede sissetungi kohta. Paljud valitsusametnikud olid valmis protestiks tagasi astuma, kuid nad kartsid, sest seda nähakse riigireetmisena. «Tagasiastumine viib ainult vanglalaagrisse.»

Kreml on eitanud, et kavatseb sõjaseisukorra kehtestada. Analüütikud ja meediaväljaanded on pakkunud, et meetmest, mis võimaldaks Moskval piirid sulgeda, vara külmutada, välismaalasi kinni pidada ja kõik sõltumatud meediaväljaanded sulgeda, võidakse teatada homme.

«See on väljamõeldud lugu, mida inimesed üksteisele sotsiaalmeedias jagavad,» ütles Putini kõneisik Dmitri Peskov.

Seni, kuni Vene väed kogunesid Ukraina piiri äärde, eitas Kreml korduvalt, et neil on plaanis tungida naaberriiki.

Vene meedial on keelatud kasutada termineid «sõda» või «sissetung» – mis võib kaasa tuua vangistuse – ning nad võivad viidata Vene tegevusele kui «rahumissioonile» või «erioperatsioonile», hoidmaks korda Ida-Ukrainas.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov sõnas, et Moskva on valmis läbirääkimisteks, et lõpetada sõda Ukrainas, aga nad jätkavad jõupingutustega, et hävitada Ukraina sõjaline taristu.

Lavrov ütles, et Vene delegatsioon esitas oma nõudmised Ukraina läbirääkijate jaoks selle nädala alguses ja et Kiievi vastust oodati tänastel kõnelustel.

Ta väitis, et lääs on Ukrainat järjepidevalt relvadega varustanud, koolitanud oma vägesid, rajades baase, pöörates riiki platsdarmiks, et õõnestada kõike, mis on Venemaaga seotud.

Hiina taunis avaldust, justkui oleks Venemaal nõutud Ukraina sissetungiga viivitada seniks, kuni Pekingi taliolümpia sai läbi. Hiina nimetas seda valeuudiseks ning püüdluseks suunata konflikti tähelepanu mujale.

Hiina pööras tähelepanu ka sellele, et eilsel ÜRO istungil, mis mõistis karmilt hukka Venemaa rünnaku Ukraina vastu, hääletasid sellele vastu vaid Venemaa, Valgevene, Süüria, Eritrea ja Põhja-Korea. Hiina, India ja Pakistan jäid küsimuses erapooletuks.