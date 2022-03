Pommitamise tagajärjel puhkes tulekahju Zaporižžja tuumajaamas

Tuumajaama pressiteenistuse andmetel ei saa päästetöötajad vaenlase tulistamise tõttu põlengupaigale sõita. Tuvastatud on tabamus esimesse jõuplokki.

«Tuletõrjujad ei saa alustada Zaporižžja tulekahju kustutamist – nad tulistavad otse! Esimeses jõuplokis on juba tabamus,» öeldi videosõnumis.

Tuz ütles lisas hiljem teleeetris, et tabamuse saanud esimene jõuplokk oli plaanilises remondis, kuid neil polnud aega sealt tuumakütust minema toimetada. Surve langemise ohtu ei ole kõrvaldatud, kuna pommitamine jätkub.

«Kui see õhku lendab, siis on see 10 korda suurem kui Tšornobõli! Venelased peavad KOHE tulistamise lõpetama,» nõudis Kuleba suhtlusvõrgustikus Twitter.