INTERVJUU ⟩ Kaja Kallas: Eesti ei tunnusta mingil juhul Ukraina annekteerimist

Kas olen valesti aru saanud, kui ütlen, et need sanktsioonid Venemaa vastu ei tööta?

See ei vasta tõele. Sanktsioonid on olnud erakordselt karmid. Need hakkavad järjest oma mõju avaldama ja mõjuvad väga raskelt Venemaa majandusele. Lisaks on paljud ettevõtted ise teinud täiendavaid samme. Näiteks autotööstus ei ole olnud sanktsioonide all, kuid kui vaadata seda nimekirja ettevõtetest, kes ei tarni enam Venemaale... Samuti energiasektor. Ka sport ja kultuur – kõik teevad samme. See kõik mõjutab.

Me näeme ka, kuidas Putini lähikondsed, oligarhid on olukorraga järjest rahulolematumad. See olukord puudutab ka neid ja teeb haiget. Paraku need otsused midagi muuta ei tule üleöö. Meil käes kaheksas sõjapäev. Kohe sai sanktsioonid küll kehtestada, kuid see võtab aega, kui mõjuma hakkab.

Vaadates Putini kõnet, kus ta on väga närvis ja üritab õigustada kõike seda, mida ta on teinud... Aga ei maksa ka alahinnata seda, mida nad on teinud kogu sõltumatu meedia kinnikeeramiseks Venemaal. Kui inimesed elavad selles inforuumis, mis neile on jäetud, siis leidub Venemaal ka Putini tegevuse toetajaid.

Seega sanktsioonid sisuliselt töötavad, aga nende mõjuga läheb veel aega?

Jah, need töötavad. Putin on läinud oma tegevusega niikaugele, et istub sisuliselt nurgas. Küsimus on, kuidas ta sealt välja saab.

Üks välismaa ajakirjandusväljaanne küsis minult, mis on positiivne stsenaarium. Positiivne stsenaarium on see, kui Putin ütleb, et ta eksis, tõmbab Venemaa väed Ukrainast välja, maksab kinni sõjaga tekitatud kahjud ja vabandab. Aga see ei ole ju reaalne! Ta on kõik oma panused mängu pannud ning tal ei ole võimalik ennast enam sealt nurgast välja tagurdada.

Küsimus on ka, et kas surve on piisavalt tugev, et teda peataksid lähikondsed, kes ise kannatavad selle all. Võiks tulla ka Venemaa avalikkuse surve, millesse ma enam ise eriti ei usu. Üle 7000 inimese on pandud vangi, kes on sõja vastu protestinud. On otsustatud ka alaealisi hakata vangi panema. See pole ju demokraatlik riik, kus võimul püsimine sõltub ka rahva arvamusest.

On hakatud palju rääkima sellest, et Eesti võib olla järgmine agressiooni ohver ning et küllap Venemaa tuleb ka siia.

Meie erinevus Ukrainast on, et oleme NATO liige. Teisipäeval käis siin NATO peasekretär, meil käis ka NATO vägede ülemjuhataja. Siin on olnud neid tippe korraga nii palju, et Eesti ajakirjandus ei jõudnud ka kõigile tähelepanu jagada. Meie juures oli ju ka Briti peaminister. Kõik nad kinnitasid, et me kaitseme iga sentimeetrit NATO territooriumist. See ongi ju kaitseallianss, mis loodi kõigi liikmete kaitseks.