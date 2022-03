Venemaa rünnaku algus Ukraina vastu on väga sarnane Talvesõja algusega

See on tõesti nii. Paralleele on hämmastavalt palju. Asi ei ole vaid selles, mis toimus vahetult enne Talvesõda, sest juba 1939. suvel Stalini N. Liit alustas Soome survestamisega sõjaliselt, nende relvajõud liikusid Soome piiri läheduses ning esitati erinevaid nõudmisi Soome valitsusele. Sügisel läksid nõudmise aina jõulisemateks ning surendati sõjalist survet. Nagu ka Eestis on hästi teada, lavastas Venemaa lõpuks Mainila plahvatused, õigustada sõjalist lööki Soome vastu. Täielikult valelike ettekäänete alusel. Ka siis Stalin väitis, et Soomes on fašistlik valitsus, mis tuleb kukutada ning see on ka üks sõja põhjuseid. Samas kui Soome oli siis vaba ja demokraatlik maa ega polnud mitte mingil viisil konflikti provotseerinud.