NÄDALA PERSOON ⟩ Kaitseväe endine juhataja Ants Laaneots: Venemaa kaotab Ukraina sõja ja Balti riike ta ei ohusta

Laaneots ütles, et Euroopa poliitikud, kes on nautinud ligi 80 aastat rahuaega, on muutunud pehmeks ega oska hinnata tugevate kaitsejõudude tähtsust. Samuti pole ta nõus Eesti valitsuse otsusega, millega loobuti kaitseringkondadepõhisest armeest. Laaneotsa sõnul on soomlased alles hoidnud territoriaalkaitse, sest neil seisab meeles Talvesõda.