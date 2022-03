TAUST ⟩ Ukraina sõjapõgenikud on näinud omaste surma

«Need on lõhutud perekonnad, pisaraid on väga palju,» räägib Liivak. «Me püüame maha jäänud pereliikmed üles leida. Tegutseme 250 kilomeetri raadiuses, ent praegu on meil juhtum, kus ühe perekonna puhul tuleb sõita 400 kilomeetrit Ukraina territooriumile. Kui ma enne arvasin, et olen elus kõike näinud ja mind on väga raske rivist välja lüüa, siis eile õhtul magama minnes võttis silmanurga märjaks. Tõin piirile viieliikmelise seltskonna: kaks vanaema, kolm väikest last. Kõik nad olid pärit Ukraina suuruselt teisest linnast Harkivist ja rääkisid, kuidas linn pommitati põhimõtteliselt pooleks. Nende sugulased said nende nähes surma.»