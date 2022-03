Ratas: kaitsevõime tõstmiseks tuleb võtta vastu lisaeelarve

Ratase sõnul tingib muutunud julgeolekuolukord kindlasti ka uue vaate meie riigikaitse võimekusele - Ukraina sõda on taas tõstatanud arutelu Eesti kaitsevõime suurendamise osas.

Tema sõnul ei tohi erakordselt pingelises olukorras koostöö ja üksteise mõistmine lõppeda siin elavate vene keelt rääkivate inimestega, kelle jaoks on Eesti kodumaa.

Ratas mõistis hukka Venemaa jõhkra ja täieulatusliku sõja Ukraina vastu ning tunnustas rahvusvahelist kogukonda, Eesti inimesi, ettevõtteid ja ametiasutusi, kes Ukrainat igakülgselt toetavad.

«Eesti aitab neid, keda peame oma sõpradeks, sest raskel hetkel ootame meiegi tuge. Eestisse on jõudnud ligi 1900 sõja eest pagenud inimest. Nende seas on väikelapsi, rasedaid, eakaid. On neid, kes ei pääse tagasi ning on oma perest lahus. Palun märkame ja toetame neid inimesi,» ütles Ratas,

Ta sõnas, et Venemaa agressioonist tulenevalt tuli rahvusvahelisel üldsusel ja Eestilgi katkestada igasugune koostöö Vene riigiga, seda ka kultuuri-, spordi- ja teadusvaldkonnas. Samas rõhutas Keskerakonna esimees, et koostöö ei tohi lõppeda vene keelt rääkivate või eri kodakondsusega inimestega.

«Ukrainas ei viida ellu vene rahva, vaid Putini režiimi kuritegelikke tegusid. Vene emakeelega inimesed ei tohi jääda infosulgu, nad ei tohi tunda, et me lükkame neid eemale,» rõhutas erakonna esimees Jüri Ratas.

Ta lisas, et Keskerakond on aastakümneid seisnud selle eest, et eesti ja vene rahvusest inimesed arutaksid ning mõtleksid meie riigi arengule koos, mitte ei vaataks teineteist kaugelt või altkulmu, vaid seisaks katsumustele vastu koos.