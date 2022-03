Riik kaalub ravimiameti ja terviseameti liitmist

Sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändmaa sõnul on kahe asutuse ühendamine osa riigireformist, mis puudutab kõiki ministeeriume ja valitsemisalasid. «Enamik ministeeriume on oma valitsemisala asutuste funktsioonid juba üle vaadanud ja neid korrastanud, kahjuks on sotsiaalministeeriumit takistanud koroonaviiruse pandeemia, mille eesliinil oma valitsemisalaga oli,» selgitas ta.