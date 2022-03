INTERVJUU ⟩ Kolonel Kaupo Rosin: Eestis võib rahulikult magada, sellise kvaliteediga Vene sõjaväe vastu oleme edukad

Kas on tehtud avalikuks see, mitu tiibraketti ja ballistilist raketti on venelased välja lasknud?

Ma ei tea, kas arvud on avalikud, aga kogus on muljet avaldav.

Eks arv kogu aeg kasvab. Küsimus on pigem selles, kui palju on neid veel ladudes järel. Natuke veel on. Ülejärgmine küsimus Vene armeel saab olema aga see, kuidas taastada lahinguvarud tulevikus. Julgen öelda, et täiendava sanktsioonipaketiga saab see olema Venemaale tõsine väljakutse.