Soome suurendas valmisolekut Ukraina põgenike abistamiseks

Mikkonen selgitas, et Soome tulnud inimesed ööbivad peamiselt tuttavate ja sugulaste juures.

«Ukrainlased, kes ei ole võimude abile lootnud, on juba tulnud Soome oma marsruute mööda,» ütles siseminister.

Soome migratsiooniteenistuse juhataja asetäitja Elina Immonen ütles üritusel, et sel aastal on Ukraina kodanikud Soomes esitanud 686 asüülitaotlust ning majutusvõimalusi on praeguseks suurendatud umbes 2000 koha võrra.