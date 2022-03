Kaja Kallas: on lootust, et kella 23 piirang ja koroonatõend kaovad järgmisel nädalal

«Veel viimaste kehtivate kontrollimeetmete eesmärk on olnud tagada Eesti haiglate töö – et ravi saaksid nii rasked Covidi-patsiendid kui ka kõik teised Eestimaa inimesed, kes vajavad plaanilist või erakorralist ravi,» kirjutas Kallas.

Ta selgitas, et haiglate töö tagamiseks oli vajalik, et sümptomaatilise Covidiga uute patsientide arv ei oleks üle 25 inimese päevas. «Tipphetkel jõudis raske Covidiga haiglasse sel aastal 46 inimest päevas, mullu novembris 51, tänase seisuga keskmiselt 31,» kirjutas Kallas. «On lootust, et veel sel nädalal või järgmise nädala jooksul jõuab uute abivajajate arv keskmiselt alla 25 inimese päevas.»