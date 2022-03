GALERII ⟩ Liimets kohtus Eestit külastava USA välisministriga

Välisminister lisas, et Eesti jätkab ulatusliku poliitilise, majandusliku, kaitsealase- ja humanitaarabi andmist. «Kuulsin täna Tallinna põgenikekeskuses Eestisse jõudnud Ukraina naiste ja laste lugusid, näiteks oli üks siia jõudnud naine oma nelja lapsega olnud teel kaks nädalat. Sellised on praegu üle 1,8 miljoni inimese lood,» nentis ta.

Lisaks Ukraina abistamisele arutasid välisministrid võimalusi, kuidas peatada Venemaa sõjaline tegevus. Liimets rõhutas, et Venemaa- ja Valgevene-vastaste sanktsioonide karmistamisega peab jätkama. «Venemaa peab mõistma, et tema agressiooni hind on talle endale äärmiselt kõrge ning vaenutegevus tuleb lõpetada,» sõnas ta.