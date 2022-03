FOTO ⟩ Täna jõuab ringlusse uue ilmega kaheeurone münt

Uutel pühendusmüntidel on kujutatud avatud raamatut, mille ühel lehel on Eesti Kirjameeste Seltsi esimeselt presidendilt Jakob Hurdalt pärinev lause «Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult» ja Eesti Kirjameeste Seltsi asutamisaasta 1872. Viljandis asutatud ja Tartus tegutsenud selts panustas eestikeelse kirjanduse edendamisse, et selle kaudu tõsta Eesti rahva kultuuritaset.