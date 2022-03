Ministeeriumi Ukraina humanitaarabi staap hakkab koondama infot abipakkumiste kohta

Selleks, et anda ülevaade Ukraina abisoovidest ja võimalus abipakkujatel endast teada anda, on loodud välisministeeriumi veebivorm Humanitaarabi Ukrainale , kus riigiasutused ja ettevõtted saavad oma pakkumised ära märkida.

«Venemaa sõda Ukrainas on põhjustanud tohutuid inimkannatusi – rünnakutes hukkuvad või saavad viga süütud inimesed ning oma kodust lahkuma sunnitud rahvas kannatab vee, toidu, ravimite ja muu hädavajaliku nappust. Seetõttu on olulisem kui kunagi varem, et vajalik abi jõuaks Ukraina inimesteni ja mul on väga hea meel, et saame välisministeeriumis selle jaoks loodud Ukraina humanitaarabi staabiga nüüd veel tõhusamalt abivajajaid toetada,» ütles välisminister Eva-Maria Liimets (KE).