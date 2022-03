ANALÜÜS ⟩ Sõja lõpetab vaid Putini surm

Me oleme viimase kolmekümne aasta suurimas geopoliitilises keerises ja muutused on paratamatud. Kui jälgida uusimaid analüüse, mida mõttekojad ning eksperdid on viimaste nädalate jooksul evinud, pole selles mingit kahtlust. Kosmeetiline muutus ei ole lihtsalt võimalik, sest panused on liiga suured.