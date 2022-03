Tallinn kogub sõjapõgenikele vajalikke esemeid linnaosavalitsuste kaudu

«Tallinlased on väga helded annetajad, kelle toetus ja soe vastuvõtt on ukrainlastele väga oluline, sest osa inimesi on lahkunud oma kodudest jooksujalu, kaasas vaid kotike mõne isikliku asjaga. Pidime põgenike vastuvõtukeskuse töökorralduse ümber tegema ja annetuste kogumise mujale viima, sest saabuvate inimeste hulga kasvu tõttu võtsime ruumi kasutusele ootealana. Seetõttu palume edaspidi annetused viia linnaosavalitsuste kogumispunktidesse, kust need liiguvad edasi suuremasse lattu sorteerimisele ja jõuavad siis Tallinna saabunud abivajajateni,» ütles abilinnapea Betina Beškina.

«Koostasime loetelu esemetest, mida hetkel on kõige rohkem vaja. Olen tänulik kõigile, kes on juba annetanud, seda on tehtud südame ja rõõmuga,» sõnas Beškina. Ta rõhutas, et oodatud on vaid puhtad ja terved, korralikud riided ja jalanõud. Maiustuste puhul aga on väga oluline panna tähele «parim enne» kuupäeva, tähtaja ületanud tooteid tuua ei tasu.