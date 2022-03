Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimeheks valiti Kõlvart

«Minu väga tähtsaks, aga samas lihtsaks sõnumiks on, et vajame praegusel ajal ühtsust ning peame üksteist toetama, seda nii suurtes linnades kui väiksemates valdades. Asudes täitma liidu juhatuse esimehe rolli just praegusel ajal on kahtlemata katsumus, ent olen seisukohal, et meie omavalitsused on väga võimekad ja ka tugevad,» sõnas vastne liidu esimees ning lisas, et seda tugevust tuleb omavalitsustel ära kasutada senisest veelgi parema koostöö ülesehitamiseks.