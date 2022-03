Amet valmistub laatasid ja toiduüritusi kontrollima

«Avalike ürituste hooaeg, nagu näiteks erinevad laadad, pole enam kaugel. Oluline on, et kõik, kes üritustel või kaubanduskeskuste ajutistel pindadel toitu pakuvad, teeksid seda nõuetekohaselt. Siin on aga väga oluline roll kohalikel omavalitustel ja kaubanduskeskustel,» selgitas Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Keidi Leppik koostöö olulisust.

«Kuna kohalikud omavalitused ja kaubanduskeskused väljastavad vastavalt lube või rendipinda, on neil kaasvastutus tagamaks, et nende territooriumil pakutakse inimestele ohutut toitu. Oluline on, et toidu müüja täidab kõiki talle pandud nõudeid. Selleks, et tarbijate õigused oleksid kaitstud, on keskne roll kõigi poolte koostööl, et tagada ürituse ohutus, sh toiduohutus,» selgitas Leppik.