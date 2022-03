Uuest nädalast saavad Ukraina sõjapõgenikud hõlpsamini isikukoodi taotleda

Siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt selgitas, et praegu kehtiva korra järgi on õigus Ukraina sõjapõgenikele isikukoode moodustada maakonnakeskuse omavalitsustel ning siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusel.

«Hakkame isikukoode looma ööpäevaringselt neljas vastuvõtupunktis üle Eesti – Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres. On hea meel, et protsess sõjapõgenike jaoks kiireneb ja mugavamaks muutub,» nentis Holst, lisades, et taotlejate suure hulga tõttu on tõenäoline, et inimesed peavad siiski pisut kannatust varuma ja olema valmis ootama.