Zelenskõi sõnul evakueeriti kahe päevaga linnadest umbes 100 00 inimest

Zelenskõi süüdistuse kohaselt on venelased aga rünnanud humanitaarkoridori ümberpiiratud sadamalinnas Mariupolis.

Mariupolist evakueerimised presidendi sõnul kolmapäeval ei õnnestunud. Rahvusvahelise Punase Risti Komitee hinnangul on elanike olukord hakanud muutuma meeleheitlikuks.

«See on otsene terror,» ütles Zelenskõi.

Zelenskõi rääkis uues videosõnumis ühtlasi, et peab Ukraina võimalikku Euroopa Liitu (EL) kuulumist Euroopa niiöelda viimaseks lõpueksamiks.

«Täna ja homme jätkuvad Euroopas arutelud Ukraina tuleviku üle Euroopa Liidus. Usun, et meie inimesed, meie riik, meie armee on teinud kõik selleks, et nad tahaksid meid seal näha. Võrdsete seas. Kutsuda meid sinna,» rääkis president.