Kallas EL valitsusjuhtidega: Ukrainal on koht Euroopa Liidus

«Olime Euroopa kolleegidega ühel meelel, et Ukraina koht on Euroopa Liidus ning tänase ühisavaldusega lõime liitumisprotsessile õiguslikud alused. See on ajalooline ja selge samm Ukraina ja Euroopa Liidu jaoks,» sõnas peaminister Kaja Kallas (RE).

«Meie moraalne kohustus on ukrainlasi ja nende liitumissoovi toetada. Ukraina võitlus vabaduse ja demokraatia eest on võitlus kogu Euroopa ja vaba maailma eest,» märkis Kallas.

Avalduse täistekst

1. Kaks nädalat tagasi tõi Venemaa Euroopasse tagasi sõja. Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastane sõjaline agressioon rikub rängalt rahvusvahelist õigust ja ÜRO põhikirja põhimõtteid ning õõnestab Euroopa ja ülemaailmset julgeolekut ja stabiilsust. See toob kaasa kirjeldamatuid kannatusi Ukraina elanikkonnale. Venemaa ja tema kaasosaline Valgevene kannavad täit vastutust selle agressioonisõja eest ning nende tegude toimepanijad võetakse vastutusele kuritegude, sealhulgas tsiviilisikute ja tsiviilobjektide vastu suunatud valimatute rünnakute eest. Seepärast peame tervitatavaks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri otsust algatada uurimine. Me nõuame Ukraina tuumarajatiste ohutuse ja julgeoleku viivitamatut tagamist Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri kaasabil. Me nõuame, et Venemaa viivitamatult ja tingimusteta lõpetaks sõjategevuse ning viiks välja kõik väed ja kogu sõjalise varustuse kogu Ukraina territooriumilt ning austaks täielikult Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides.

2. Tunnustame Ukraina rahvast vapruse eest oma kodumaa ning meie ühiste väärtuste – vabaduse ja demokraatia – kaitsmisel. Me ei jäta neid üksi. EL ja selle liikmesriigid jätkavad koordineeritud poliitilise, rahalise, materiaalse ja humanitaarabi andmist. Oleme pühendunud demokraatliku Ukraina taasülesehitamise toetamisele pärast Venemaa rünnakute lõppemist. Oleme kindlameelselt otsustanud avaldada Venemaale ja Valgevenele veelgi suuremat survet. Oleme võtnud vastu olulisi sanktsioone ning oleme valmis kehtestama kiiresti täiendavaid sanktsioone.

3. Ukraina sõja eest on põgenemas lugematul hulgal inimesi. Pakume ajutist kaitset kõigile Ukraina sõjapõgenikele. Väljendame tänu Euroopa riikidele, eeskätt Ukrainaga piiri jagavatele riikidele, kes on näidanud Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisel üles erakordset solidaarsust. EL ja selle liikmesriigid näitavad jätkuvalt üles solidaarsust ning jätkavad põgenikele ja neid vastuvõtvatele riikidele humanitaar-, meditsiinilise ja rahalise abi andmist. Kutsume üles tegema vahendid viivitamata kättesaadavaks, võttes kiiresti vastu ettepaneku pagulaste toetamiseks Euroopas mõeldud ühtekuuluvusmeetmete (CARE) kohta, ning ReactEU kaudu. Me kutsume Venemaad üles täielikult täitma rahvusvahelisest humanitaarõigusest tulenevaid kohustusi. See peab tagama ohvritele ja riigisisestele põgenikele Ukrainas ohutu ja takistamatu juurdepääsu humanitaarabile ning võimaldama ohutu läbipääsu lahkuda soovivatele tsiviilisikutele.

4. Euroopa Ülemkogu tunnustas Ukraina püüdlusi Euroopa suunas ja Ukraina Euroopa-valikut, nagu on sätestatud assotsieerimislepingus. Kasutades Ukraina õigust oma saatuse üle ise otsustada, esitas Ukraina president 28. veebruaril 2022 Ukraina Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse. Nõukogu tegutses kiiresti ja palus komisjonil esitada selle avalduse kohta oma arvamuse kooskõlas aluslepingute asjakohaste sätetega. Seni ja viivitamata tugevdame veelgi oma sidemeid ja süvendame oma partnerlust, et toetada Ukrainat tema Euroopa teekonnal. Ukraina kuulub meie Euroopa peresse.

5. Nõukogu on palunud komisjonil esitada oma arvamused Moldova Vabariigi ja Gruusia avalduste kohta.