Välisministeeriuum kutsus taas välja Venemaa suursaadiku

Eesti välisministeerium kutsus täna välja Venemaa suursaadiku Eestis, et avaldada karmi hukkamõistu Venemaa relvajõudude poolt tsiviilobjektide pommitamise pärast.

Asekantsler Rein Tammsaar märkis, et Ukraina linnade ja asulate lauspommitamisel ning süütute tsiviilisikute, sealhulgas naiste ja laste valimatul tapmisel Venemaa vägede poolt on kõik sõjakuriteo tunnused.

«Mariupoli sünnitusmaja pommitamine on selle kõige tülgastavam näide. Kõik riigid peaksid austama rahvusvahelist humanitaarõigust ja mitte suunama rünnakuid tsiviilohvrite vastu. On äärmiselt kahetsusväärne, et Venemaa ei ole täies mahus võimaldanud tsiviilisikute evakueerimist ja turvaliste humanitaarkoridoride loomist,» lisas ta.