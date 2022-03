Laulame Ukrainale

MTÜ Slava Ukraini viib koostöös mitmete organisatsioonide ja eraisikutega humanitaarabi otse Ukraina kõige tulisematesse konfliktikolletesse, et aidata sealsetel haiglatel ja inimestel sõja tingimustes vastu pidada. Kogutud annetusi kasutatakse kiirabiautode ja minibusside ostmiseks, vajalike vahenditega sisustamiseks ja koheseks saatmiseks otse linnadesse, kus seda abi kõige enam ja kõige kiiremini vaja on.

Kontserdi eesmärk on koguda televaatajate ja raadiokuulajate abiga 300 000 eurot. Selle summa sisse mahub kümme kiirabiautot või kiirabi jaoks kohandatud autot, mis saavad ühes vajalikuga Ukraina poole teele asuda. See on abi, mis jõuab kohe abivajajani ja aitab päästa sadu elusid, seega pole liialdus, et iga annetus on tohutu kaaluga.