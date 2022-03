Tallinna Ülikooli tähistab sünnipäeva heategevuskontserdiga Ukraina heaks

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna juhi Kristen Aigro sõnul on kontserdi eesmärk hoida jätkuvat tähelepanu sellel sõjaõudusel, mis Ukrainas toimub ning pakkuda tuge sõjapõgenikele, kes Eestis turvalist elukeskkonda otsivad. «Kuna ülikool toetab pooleli jäänud Ukraina tudengite haridustee jätkamist, siis avasime üliõpilaste eestvedamisel toetusfondi, kuhu ootame annetusi, et pakkuda rahalist tuge TLÜ Ukraina üliõpilastele,» ütles Aigro.

Lisaks loodud fondile käivitasid Tallinna Ülikooli tudengid 28. veebruaril üliõpilasorganisatsiooni Tudengid Ukraina Heaks (Students With Ukraine), et saata Ukraina sõjapõgenikele toidu- ja esmatarbekaupu. Kokku on tudengite toel täitunud kaubaga 47 bussi, 7 autot ja 1 veok, mis kõik on juba sõjapõgenikeni Ukraina piirile jõudnud. Tudengite abil on piirile jõudnud näiteks üle 10 000 mähkme, 1250 liitrit vett ja mahla, 400 kasti meditsiini- ja hügieenitarvikuid, 100 tekki, 50 välivoodit ja 40 magamiskotti.