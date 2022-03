Isamaa rahvuslased: oleme hoiatanud Vene propaganda eest 25 aastat

«Tihti peeti meid lihtsalt kaikameesteks, kes peent diplomaatiat, uut julgeolekuolukorda, mis tekkis Euroopas peale NSVL-i lagunemist ning euroopalikke väärtusi, lihtsalt ei mõista. Oleme teinud korduvalt avaldusi, et Venemaa propagandakanalid sulgeda, sellele ettepanekule vastati kõrvulukustava vaikusega,» seisab ühenduse avalduses. «Täna on groteskne meenutada, kuidas tehnilise järelvalve ametnik teatas piltlikult öeldes päev pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale, et amet on teinud süvaanalüüsi ja jõudnud järeldusele, kole lugu – tõepoolest nendes kanalites edastatakse sõjapropagandat.»