Eesti ägab sõjapõgenike tulvas

Riik pole toetanud ukrainlaste evakueerimist piirilt, küll aga on seda teinud MTÜ Pagulasabi. Et saata busse piirile ja tagasi, kulub päevas 20 000 eurot, kuigi bussifirmad on teinud väga soodsad hinnad. Kõik, mida praegu põgenikele pakutakse, on kogunenud annetustest. Paljud sõjapõgenikud on Eestisse toodud ka omal algatusel, aga see võiks Riisalo sõnul nüüd pidurduda.