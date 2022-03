Kersna omavalitsusjuhtidele: sõjapõgenikest lapsed peaksid minema eestikeelsetesse haridusasutustesse

«Rõhutan, et ükski vaenu õhutamisele või vägivallale ja Putini vägivaldse režiimi toetamisele suunatud tegevus pole lubatud. Meie, täiskasvanute kohus on märgata, sekkuda ja selgitada. Vägivallale ning kiusule ei ole õigustust,»« kirjutas Kersna oma kirjas ning tuletas meelde, et meie hariduse alusväärtused on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, aga ka vabadus, demokraatia ja õigusriiklus. “Praegu lasub koolitöötajatel senisest veelgi suurem vastutus alusväärtuste hoidmisel. Parim, mida saame meie laste jaoks täna teha, on olla eeskujuks, jääda vabaduste kaitsel kindlameelseks, ausaks, lugupidavaks ja hoolivaks,» kirjutas minister.

Ministri sõnul tuleb Eestisse põgenenud lastele tagada võimalus oma haridusteed jätkata. «Seega on lähiajal meie haridussüsteemi sisenemas tuhandeid sõjapiirkonnast põgenenud lapsi ja noori. See on haridussüsteemile suur väljakutse, millega saame hakkama vaid riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös. Võtame nad vastu hoolides, turvalist keskkonda ja parimat haridust pakkudes,» kirjutas Kersna.