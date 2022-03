POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Linn hakkab sõjaga harjuma: autosid ja inimesi on tänavatel rohkem

Poed on avatud, bensiinijaamad töötavad, küll aga on endiselt suletud kõik ärid ja asutused. Enam pole ka pikki järjekordi toidupoodide ja apteekide uste taga. Näha on, et toidukaupu poes jätkub, kuigi mõned kaubad on kadunud. Värsket liha poodides praktiliselt pole, vähe on ka piimatooteid. Kui nädal tagasi oli raske leida ka leiba, siis nüüd seda jätkub.