INTERVJUU ⟩ Vanglate asekantsler Rait Kuuse: enam ei pea mutrivõti peos käima kongidevahelisi auke lappimas

Justiitsministeeriumi vanglate uue asekantsler Rait Kuuse sõnul on märgiline, et valmis on kõik uued vanglad ning enam ei pea kambrisse lusikaga kaevatud auke metallplaatidega lappima.

Uue justiitsministeeriumi vanglate asekantslerina alustas aasta alguses tööd Rait Kuuse. Ta ütleb, et on haritud maapoiss ja tegutseja. «Pikkades filosoofilistes vestlustes väga pikalt olla ei kannata, kuigi need on vahel vajalikud,» ütleb Kuuse. Varem Tallinna vanglat juhtinuna tunneb ta heameelt, et valmis on uued vanglad ning enam pole võimalik ennast kambrist lusikaga välja kaevata.