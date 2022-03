Herem: meil on puudus paljudest asjadest, miljardi euroga saaks kõigega kohe alustada

Heremi sõnul tuleks lähtuda neljast asjaolust. Esiteks peab agressiooniks valmis olema kohe. Kuna üldjuhul võtab relvade hankimine kui ka rakendamine vähemalt kuni kolm aastat aega, siis tuleb kiiremad asjad esimesena ära teha.

Teiseks on Heremi arvates oluline teada, kui palju on riik valmis täiendavat raha riigikaitsele eraldama, sest see mõjutab võimete loomise järjekorda. Kolmanda tegurina toob ta välja, et NATO on olemas ja reageerib kindlasti. Neljandaks tuleks Eestil õppida Ukraina sõjast.

«Meil on puudus paljudest asjadest. Mõnda asja on vähe ja mõnda pole üldse. Mõned asjad on hankimisel, mõned asjad plaanis. Teatud asju ei saa kiiremini kui nad plaanis on. Lisaraha kasutamise esimese otsa võiks jämedalt jagada 100 milj kaupa,» arutleb Herem.

Ta pakub välja, et esimene 100 miljonit eurot läheks lühimaa õhutõrjele (Stinger, Grom, RBS). «Nende hankimine ja väljaõpe on kiire. Nendega saaks katta nii dessandiohtlikke alasid, kui ka toetada Maakaitse üksuste tegevust lähiõhutoetuse tõrjes. Täna on neid vahendeid brigaadides.»

Teine 100 miljonit tuleks Heremi arvates suunata tankitõrje tugevdamisele, põhirõhuga maakaitsele.

100 miljonit läheks ka kaudtule süsteemide arendamisele. «Siin on aeg määrav. Aga suurendada võib iseliikuvate suurtükkide K9 arvu, kiiremini tuleks hankida mitmikraketiheitjaid, kasutusse tuleks võtta Loitering. Oluline on saavutada võime 20-300 km kaugusele laskmiseks,» selgitab Herem.

Neljas 100 miljonit jaguneks Heremi nägemuse kohaselt enam vähem kahe valdkonna vahel. Esimene neist on olukorrateadlikus - SAT luure, UAVd, maismaa sensorid, öövaatlus. «Kõike on meil olemas ja on planeeritud, kuid peaks suurendama nende hulka, kiirust, kvaliteeti.»

Samuti tuleks Heremi arvates suurendada maakaitse isikkoosseisu kuni kahekordselt ja neile individuaalvarustust hankida.