Kallas ja Laanet osalevad Ühendekspeditsiooniväe kohtumisel Londonis

Kohtumise eesmärk on leida võimalusi, kuidas JEF-i riigid saavad kõige tõhusamalt Ukrainat toetada. Samuti arutatakse, kuidas tihendada kaitsekoostööd Põhjalas, Põhja-Atlandil ja Läänemere piirkonnas ning tõsta Ühendekspeditsiooniväe võimekust senisest operatiivsemalt meie piirkonna julgeoleku tagamisse panustada.

Ühendekspeditsioonivägi on Ühendkuningriigi juhitud kaitsekoostööformaat, kuhu lisaks Ühendkuningriigile kuuluvad Eesti, Holland, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Island. Ühendekspeditsiooniväel on tähtis roll Läänemere piirkonna heidutus- ja kaitsehoiakus nii poliitilises kui kaitsealases võtmes.

JEF on valmis kiirelt reageerima merel, maal ja õhus. Kriisiolukorras on JEFi esmane roll kiire reageerimine ja väesiire, millest tulenevalt on oluline osalejate riikide vahel koostegutsemisvõime tõhustamine.