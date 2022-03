EL-i eriesindaja Toivo Klaar sõitis Armeeniasse

«Naasin Jerevani kohtumisele kaheks päevaks. Et rahvusvaheline olukord on muutunud pingelisemaks, on EL pühendunud eesmärgile luua rahumeelne ja jõukas Lõuna-Kaukaasia rohkem kui kunagi varem,» säutsus Klaar Twitteris.

Tunnustamata Mägi-Karabahhi kaitseministeeriumi pressiteenistus edastas esmaspäeval, et operatiiv-taktikaline olukord on suhteliselt stabiilne. Külasid on alates 9. märtsist ajuti pommitatud, Armeenia poole sõnul on tsiviilelanikkonna hulgas haavatuid. Lisaks hukkus Armeenia piiril Naxçıvaniga 7. märtsil Aserbaidžaani-poolse relvarahurikkumise tagajärjel Armeenia sõjaväelane, teine sai vigastada.