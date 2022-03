VIDEO JA -BLOGI ⟩ Grosberg: Venemaa toob väed Armeeniast Ukraina piirile

Grosberg rääkis pressikonverentsil, et nädalavahetusel suuri läbimurdeid Venemaa väed Ukrainas ei ole teinud. «Mul on hea meel tõdeda, et suuri läbimurdeid Vene Föderatsiooni väed ei ole saavutanud. On toimunud väiksemat sorti lahinguid,» kirjeldas kolonel Margo Grosberg.

Pärast 9. märtsi, kui prooviti Kiievisse siseneda, on olnud suhteliselt vaikne, lausus kolonel. «VF on tegelenud kütuse ja laskemoona varude täiendamisega. Kuna paus on olnud suhteliselt pikk, siis on toimumas mingi uuema kampaania ülesehitus.»

«VF jätkab/üritab üksusi täiendada, täiendavaid lisajõude tuua Ukraina piirile. Vähemalt katsetab neid kokku panna. Lisaks on teada, et VF Armeenia baasis komplekteeritakse üksusi, keda sealt tuua Ukrainasse,» kirjeldas Grosberg ja lisas, et Šoigu on raporteerinud, et Süüriast on leitud 6000 vabatahtlikku, kes tulevad Ukrainasse sõdima.