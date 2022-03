Öölokaalide rõõm: tuleb väike väljapääs paisu tagant

Tallinna vanalinnas asuvate baaride Nimeta ja Route 33 omanik Vallo Palvadre rääkis Postimehele, et kuigi baarid on praegugi avatud, siis nüüd saab olla lahti normaalsetel aegadel.

«Ikka loodame, et inimesed tulevad. Meil on tegemist ikkagi vanalinna kohtadega ja põhirõhk koroonaeelsel ajal oli turistidel,» rääkis Palvadre ja lisas, et nüüd saab näha, kuidas turistide kohalolek või puudumine hakkavad äri mõjutama. «Kevad on alati optimistlik aeg, loodame, et tuleb ka Eesti noori,» lausus ta. «Väike paisu tagant väljapääs saab olema,» lisas Palvadre.