Andres Sutt: mul on hea meel, et viirusolukord võimaldas lõpuks piiranguid leevendada

«Covidi kontrollimeetmete leevendamises pole kunagi olnud küsimus, kas, vaid millal. Ja nüüd on see aeg käes - epidemioloogiline olukord on selgelt paranemas ja olukord haiglates on stabiliseerumas,» rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt (RE).