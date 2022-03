Eesti on saatnud Ukrainasse üle 2000 tonni kaupa

Saar rääkis, et Eesti on toetanud kõigega, mida Ukraina on palunud ning mida meil on võimalus olnud kokku koguda ning Ukrainasse viia. Sinna kuuluvad nii meditsiiniline abi, humanitaarabi ja ka sõjaline tugi.

«Kokku oleme saatnud ligi 2000 tonni abi, mis on suures osas ka kohale jõudnud,» lausus Saar ja lisas, et ühtlasi otsib Eesti jätkuvalt uusi võimalusi abi saatmiseks. Plaanitakse saata nii humanitaarabi kui ka sõjalist. Ukrainast saab Eesti regulaarselt abipaveid, enamasti on puudutab see meditsiinilist abi. «Sellega me kindlasti saame aidata. Vaatame üle ka täiendavalt relvastust ning laskemoona, et sinna siis saata,» lausus Saar.

«Vahetult enne Vene Föderatsiooni agressiooni otsustatud 340 miljonit eurot lisavahendeid riigikaitseks, mis peamiselt on suunatud riigi strateegilise jätkusuutlikkuse kasvatamiseks – otse öeldes suuresti kuluvahenditesse ja laskemoona – sellest summast täna üle poole on juba lepingus,» rääkis ta. Ostetavate kaupade artiklite lõikes on nelja viiendiku kohta juba lepingud sõlmitud ning ülejäänu sõlmitakse lähima kuu jooksul.