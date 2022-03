OTSEPILT ⟩ Rahvasaadikud arutavad lennukeelutsooni ning agressoritele kaubandusembargo nõudmist

Lisaks üldisele toetusavaldusele Ukraina rahvale ja riigikaitsele kutsub pöördumine ÜRO liikmesriike üles astuma viivituseta samme lennukeelutsooni jõustamiseks Ukraina kohal, samuti on seal sees tõdemus, et sanktsioone tuleb karmistada, ja tehti üleskutse Venemaale ning Valgevenele kõikehõlmava kaubandusembargo rakendamiseks.

Reinsalu rõhutas, et Venemaa julmus tsiviilelanike suhtes on kasvanud ning ühel hetkel peavad lääneriigid oma otsuse langetama.

«Eelmisel nädalal Ukrainas käies oli lennukeelutsoon kõikide ukrainlaste taotlus number üks, kuidas lääneriigid saaksid praegu Ukrainat aidata. Tänavatel on sadade kaupa kleebitud väikeseid Ukraina lippe, kuhu on peale kirjutatud «Clear sky» [puhas taevas - M. P.]. Ega Ukraina inimesed ole iseenda jaoks kleepinud inglisekeelseid silte, vaid need ongi tehtud appikarjena, et läänemaailmani see palve jõuaks.»