Ukrainast kodumaa poole teel on üle 150 Eesti kodaniku

Välisminsiteeriumile viibib teada andnud kodanikest praegu Ukrainas 46. Neist 28 on teatanud, et ei kiirusta riigist lahkumisega, jälgivad olukorda ja ootavad sobivat hetke lahkumiseks, 18 inimest soovib riigist lahkuda esimesel võimalusel.

Inimesi, kes on andnud teada oma Ukrainas viibimisest, teavitab ministeerium operatiivselt erinevate lahkumisvõimaluste kohta tekstisõnumi, e-posti ja telefoni teel.

«Palume, et kõik Eesti kodanikud, kes on Ukrainas ja soovivad lahkuda, annaksid võimaluse korral sellest välisministeeriumile teada ning jälgiksid oma e-kirju ja telefone. Olukord on ebakindel ning lahkumisvõimalused tekivad ja muutuvad väga kiirelt, mistõttu ei ole võimalik infot pikalt ette anda,» selgitas ministeerium.