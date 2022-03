Komisjon: riik peab põgenike abistamisel tegema koostööd KOV-idega

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) tunnustas komisjoni nimel kõiki ametiisikuid ja vabatahtlikke, kes sõjapõgenikke aitavad.

«Suur sõjapõgenike laine nõuab meilt väga head ja koordineeritud koostööd ministeeriumite, riigiametit ja kohalike omavalitsuste vahel,» ütles Reinsalu riigikogu pressiteenistuse teatel. Reinsalu sõnul on oluline saada infot, milline on prognoositav sõjapõgenike arv erinevate stsenaariumite korral ning milline on valitsuse tegevuskava, et selle põhjal pakkuda põgenikele tööd, elukohta, õppimise võimalust ja sotsiaalseid toetusi.

Reinsalu sõnul soovib komisjon saada informatsiooni seni koostatud tegevuskavadest ja otsustest ning plaanitavatest tegevustest. «Valitsus peab hindama arenevat olukorda ning langetama otsused, mis arvestavad sõjapõgenike vastuvõtu maksimaalset jõukohasust riigi ja omavalitsuste tasandil. Vajalik on kindlasti konsulteerida Balti riikidel omavahel,» sõnas Reinsalu.

Komisjon pidas oluliseks tagada sõjapõgenikele juurdepääs politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenustele, et nad saaksid kiiremini kätte ID-numbrid ja sealt edasi juurdepääsu sotsiaalsetele teenustele. PPA kinnitusel pikendatakse lähiajal teeninduspunktide lahtiolekut kuues kohas Eestis kella 20-ni tööpäevadel ning broneeritud aegadel teenindatakse ka nädalavahetusel.

Erikomisjoni liikme Annely Akkermanni (REF) sõnul ei pea olema selgeltnägija, et prognoosida põgenike arvu suurt kasvu. Ta leidis, et isikukoode võiks sõjapõgenikele väljastada ööpäevaringselt. «Meil on privileeg olla Ukraina rinde tagala, mitte rinderiik,» sõnas Akermann. Tema sõnul ei hakka Eesti kasutama ajutist piirikontrolli selleks, et põgenikke tagasi saata, vaid nad tuleb vastu võtta ning kui Eesti vastuvõtu võimekusel on piirid, siis edasi saata teistesse turvalistesse riikidesse.

Eestisse on seni jõudnud ligikaudu 20 000 Venemaa kallaletungi eest põgenenud ukrainlast, kellest kolmandik on alaealised. Haridus- ja teadusministeeriumi teatel on neile alushariduses vabu kohti 3000 ning koolides kokku 10 500 õppekohta.