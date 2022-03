Sõda Ukrainas sunnib riigikaitse plaani forsseerima

Veel eelmisel nädalal kõlasid Reformierakonnast hääled, et lisaeraldised riigikaitsesse tulevad arutusele sügisel, kui Ukraina sõjast on vajalikud õppetunnid ja järeldused tehtud. Teised parlamendierakonnad toetasid nii kohest lisaeelarvet kui ka riigikaitselaenu võtmist.

Pühapäeval sotsiaalmeedias avaldatud postituses kirjutas kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, et Eesti kaitseväel on praegu puudus paljudest relvadest ning mõnda asja pole üldse. Lisaraha kasutamise esimese otsa võiks tema sõnul jagada jämedalt 100 miljoni euro kaupa. Ühe miljardi euro eraldamisel saaks tema hinnangul kõigega kohe alustada.

Eile lõunal rääkis kaitseminister Kalle Laanet Postimehele, et kaitseväele ja selle juhatajale Martin Heremile anti ülesandeks Ukraina sõja õppetundidest lähtuvalt kiiremas korras kokku panna pakett, kuidas võiks Eesti seista vastu võimalikule lähitulevikus toimuvale Venemaa agressioonile. Nüüd on see pakett valmis ning selle põhjal taotlus peaministrile esitatud.