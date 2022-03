Eestlased aitavad ukrainlasi kiirelt ja efektiivselt

Eestist koordineerivad kiirabiautodega kiire abi saatmist Rota­ry klubid koostöös Slava ­Ukraini MTÜga. Eesti Rotary klubide poolt projekti juhtiva Andrus Kõresaare sõnul on kiirabiautode komplekteerimine ja toimetamine Ukrainasse üks nende tegevussuundi. «Praeguse seisuga on 21 autot jõudnud vähemalt Ukraina piirini, neli on Tallinnas ettevalmistamisel,» ütles ta.

​Ukraina haiglatel oli loomulikult endalgi autosid, nii nagu rahu­ajal vaja oli, ent nüüd on haiglad saatnud palju autosid rindele ning neid läheb tarvis hulga rohkem. Kõresaare sõnul on haiglad agressori pommitamise all, sest üritatakse hävitada tervishoiusüsteemi ja varustamist. «Autosid on nüüd vaja palju rohkem, sest varem polnud hulkadena haavatuid, kiirabiautod ka purunevad tule all ega pea rusudega kaetud tänavatel kaua vastu,» selgitas ta.